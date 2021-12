Osba apresenta Cine Concerto em comemoração ao aniversário de Salvador

Em comemoração ao aniversário de 469 anos de Salvador, nesta quinta-feira, 29, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta uma edição especial do Cine Concerto. O evento acontece às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com ingressos a preços populares (R$ 10 e R$ 5).

O projeto reúne algumas das trilhas sonoras mais famosas do cinema mundial. Desta vez, vai apresentar versões de duas obras que compõem a trilha do filme "ò paí ó": a canção “É D’Oxum”, de Gerônimo, com arranjos de Luciano Calazans, e a música “I Miss Her”, de Lázaro Negrumy, com arranjos de Jean Marques.

Além delas, o programa inclui novidades, como a abertura da série “Game of Thrones” e a trilha do longa francês “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”. Trilhas das sagas “Star Wars”, “Harry Potter” e “Piratas do Caribe” também estão no repertório.

