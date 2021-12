Osba apresenta Café Concerto no MAM

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta a 4ª edição do "Sarau Osbanomam", com um concerto de câmara dedicado à música do século 18, nesta sexta-feira, às 18 horas, no Casarão do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), na Av. Contorno. É batizada de "Café Concerto" por trazer no seu programa a "Cantata do Café", obra do compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750).

A apresentação terá regência do maestro Carlos Prazeres, atual curador artístico da orquestra. O evento conta com a participação de solistas convidados, como os cantores líricos Juliana Franco (soprano), Aníbal Mancini (tenor) e Fabrizio Claussen (barítono). A entrada é franca.

