OSBA apresenta 3ª edição do Cineconcerto na Concha nesta sexta

Uma noite relembrando os clássicos da telona. Essa é a proposta apresentada pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) na 3ª edição do Cineconcerto, que acontecerá nesta sexta-feira, 19, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

A OSBA trará o espetáculo repaginado e promete novidades no repertório, além de participações ao longo da apresentação. Como manda a tradição do Cineconcerto, o maestro e os músicos vão estar fantasiados e animarão o público com as trilhas sonoras presentes em clássicos do cinema mundial.

A 3ª edição será feita em parceria com a Fundação José Silveira, em uma campanha de arrecadação de alimentos que terá como destino o Instituto Brasileiro Para Investigação de Tuberculose (IBIT).

A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e pode ser adquirida na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou através da plataforma Ingresso Rápido.

