Os Tribalistas anunciam retorno com prévia de músicas inéditas

Após quinze anos do lançamento do primeiro disco, Os Tribalistas estão de volta. Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown anunciaram o retorno da banda na noite desta quarta-feira, 9. Por meio de uma transmissão ao vivo no Facebook, a novidade veio acompanhada com a prévia de quatro singles inéditos: "Aliança", "Diáspora", "Fora da Memória" e "Um só".

As canções foram apresentadas em um "pequeno show", que contou com participação dos músicos Dadi, Cézar Mendes e Pedro Baby.

Ainda na noite, recheada de surpresas, o trio também aproveitou para falar mais sobre a volta do projeto. “Desde que fizemos o primeiro álbum, nunca deixamos de estar próximos nem paramos de compor em parceria. Mas desta vez sentimos que tínhamos em mãos uma coleção de canções que soavam mais potentes quando cantadas pelos três juntos, daí surgiu o desejo de gravar um novo álbum”, declarou Marisa.

Arnaldo contou também que Os Tribalistas nunca acabaram. "Não é volta dos Tribalistas, porque os Tribalistas nunca foram. A gente sempre esteve aí", afirmou o artista. Carlinhos Brown, por sua vez, brincou dizendo que não aguentava mais esconder a novidade.

Em respostas a alguns fãs, os artistas disseram acreditar que o novo trabalho tem "mais semelhanças do que diferenças" em relação ao primeiro, já que a equipe de gravação continua a mesma.

Segundo Marisa Monte, o segundo disco será lançado até o final do mês, mas as quatro primeiras músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

