Os sambas sonhados de um sulista nordestino com culpa cristã

Um dos músicos mais interessantes de sua geração, o catarinense (radicado em Maceió) Wado é também dono de uma discografia bastante significativa: sete álbuns em doze anos. No recém-lançado O Ano da Serpente, o rapaz faz o primeiro balanço de sua carreira.

Com livre trânsito nos circuitos alternativos do Brasil, Wado é um daqueles talentos que, apesar de ainda não ter atingido o grande público - algo cada vez mais difícil para músicos de veia autoral como ele -, é amplamente apreciado pela crítica e seus próprios pares.

N'O Ano da Serpente, a seleção de faixas foi de Zeca Baleiro, que lançou o CD pelo seu próprio selo, o Saravá Discos. Nas faixas, participações de nomes como Marcelo Camelo, Chico César e Mallu Magalhães.

"Acho que foi um caminho bonito, rolaram coisas que não imaginaria que fossem acontecer", confessa Wado. "Fiz sete discos, toquei em cinco países, tive música em novela, música em filme, fui gravado por Marcelo Camelo, Maria Alcina, Marcos Valle, Chico César, Zeca Baleiro e tantos outros. Foi massa", relata.

"E isso foi fruto de um grande esforço que fiz quando era novinho, comecei com 23 profissionalmente. Foram 13 anos bem vividos", considera.

Sambista onírico

Sulista criado no Nordeste, Wado acredita ser mais "brasileiro" do que propriamente catarinense ou alagoano: "Sinto o Sul comigo na culpa cristã, na obsessão pelo trabalho, mas sinto ele pouco na música, assim como sinto pouco o Nordeste. Talvez o Nordeste esteja comigo nos axés e ijexás que faço".

"De fato, acho que sou mais baiano do que alagoano quando componho. Trabalho pouco com ritmos regionais, mas, sobretudo, o que prevalece quando componho é um sentimento de Brasil, de fazer valer e tentar me manter no nível dos que acho que levam nossa música adiante", acrescenta.

Figura fácil nos palcos de Salvador, aonde vem tocar todos os anos há algum tempo, Wado diz que gostaria até mesmo de morar aqui um pouco. "Quero fazer show em Salvador! Na verdade, gostaria de morar ai um pouco, é uma das minhas cidades prediletas", declara o músico.

Curiosamente, uma característica que poucos parecem notar no trabalho de Wado é sua estreita relação com o samba, ritmo que aparece muito em suas canções. "É engraçado você perceber isso, pouca gente percebe, acho que captaste meu segredo", ri Wado.

"Sempre me achei sambista, daquele tipo boêmio. Quando digo isso, ninguém acredita. Na minha cabeça tudo que fiz de relevante ou é ijexá ou samba. Acho o samba a mãe de tudo que é Brasil", afirma.

Outro traço bem evidente em suas canções é um certo caráter onírico em suas letras, como se fossem anotações de sonhos. "Já fiz isso sim, mas a hora de acordar é um tempo de muita preguiça, muitas ideias se perdem nesse estado de semiconsciência. Às vezes sonho com novos acordes, mas nem sempre eles têm o mesmo som quando nas brumas do sono", conta.

Com O Ano da Serpente e seu último de inéditas, Vazio Tropical, ainda frescos, Wado conta que logo grava seu primeiro registro ao vivo: "Esse ano quero fazer um DVD e, em 2015, um álbum de inéditas. Vou a São Paulo e Minas em maio, quem sabe alguém nos convida (para tocar em Salvador)?", arrisca.

adblock ativo