Os Paralamas do Sucesso celebram 30 anos com show na Concha

Três amigos, doze álbuns de estúdio, sete trabalhos ao vivo, cinco milhões de discos vendidos, um grave acidente e uma banda, quase família, com uma história que se mistura com a trajetória do rock brasileiro. A pegada inconfundível do grupo Os Paralamas do Sucesso completa 30 anos do lançamento do primeiro disco Cinema Mudo e, os agora cinquentões, Herbert Vianna (vocais e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) continuam por aí, iguaizinhos aos moleques do início dos 1980.

"Todo mundo muda e a gente também passou por muitas fases, felizes e difíceis, mas vejo hoje a mesma mágica e o encanto do começo. O Herbert ainda tem aquela entrega na guitarra e a gente mantém esse tesão de tocar e de estar ali, junto no palco. Isso é imutável", garante João Barone, em entrevista por telefone.

"A gente tem cada vez mais convicção no que faz: estar junto, tocando", completa Bi.

E a celebração das três décadas acontece com shows em oito capitais, superprodução e repertório escolhido especialmente para a ocasião. A vez de Salvador é neste domingo, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19 horas.

E para quem acha que 30 anos é muito, eles avisam: "Em vez de celebrar esses primeiros 30 anos estamos é festejando a abertura do segundo ciclo de 30 anos", diz Herbert Vianna.

E o show promete ser histórico e impactante. Tudo pensado para integrar público e banda. Telão de 8 m e projeção em LED de fotos de todas as fases do Paralamas, a cargo do diretor de arte Batman Zavarese e Claudio Torres, se misturam com pedaços de videoclipes, capas de discos, material do acervo pessoal e imagens que representam muito para o grupo.

"A alegria é estar no palco com amigos que compreendem com exatidão o que querem fazer", diz Herbert. "Conseguimos passar uma identidade visual para cada uma das músicas. Para mim é a cereja do bolo e ficamos felizes com o resultado", afirma Barone.

Canções - E, embora cada um dos milhares de fãs possa listar um repertório diferente e, mesmo assim, significativo, Barone explica que nunca é fácil desenhar um show desse porte. "O desafio foi preparar um show novo, diferenciado, abrindo mão das músicas mais conhecidas e que pudesse manter esse astral. Queríamos apresentar alguma coisa diferente do que a gente estava fazendo nos últimos quatro anos, que foi um show muito bem resolvido do Brasil Afora", diz o baterista.

A ideia foi costurar um repertório que juntasse as várias nuances da produção musical do grupo. E o resultado (confira set list ao lado) é um show orgânico, dividido em blocos por afinidade com um momento mais rock, outro mais pesado, além de canções mais softs e outra parte mais afro.

"Lembramos de músicas que não tocávamos há muito tempo e que seriam interessantes de tocar novamente, inclusive algumas do primeiro álbum, como Patrulha Noturna e Cinema Mudo. Às vezes damos uns sustos na plateia, que são bem legais, quando emendamos uma música na outra", adianta.

No meio das canções, referências e homenagens. Exemplo de Como Uma Onda, de Lulu Santos, ou faixas do The Police, Led Zeppelin e The Who como incidentais, dentro das músicas do Paralamas.

"A homenagem a Lulu é explícita. Abrimos para ele na primeira vez que tocamos aqui no Disco Voador", relembra Barone. "No mais, ressaltamos um recurso que o Herbert sempre usou muito bem que é enfiar uma música conhecida no meio de uma nossa", explica.

Atuais - Nesses 30 anos o grupo conseguiu se reinventar com personalidade. Passou por momentos extremos como o auge e a crise do BRock nos 1980 e 1990, as mudanças na indústria fonográfica e o acidente de ultraleve que vitimou fatalmente Lucy, mulher de Herbert, e o deixou em uma cadeira de rodas em 2001. Mas se reergueu sem precisar de ajuda, sem utilizar modismos e sempre focado no trabalho e na alegria de fazer bem o que gosta.

"Não teve receita, a gente conseguiu passar por tudo isso, mas isso não passou por nós. É o astral total que o Herbert fala. A gente busca essa autossatisfação para isso ecoar depois. Temos boas referências e bagagem para mais uns 20 anos ", finaliza João Barone.

