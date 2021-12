'Os Imortais': Show relembra sucessos de astros do rock brasileiro

Pela primeira vez em Salvador, o show 'Os Imortais' traz a nostalgia e o sucesso de três astros do rock brasileiro: Cazuza, Raul Seixas e Renato Russo. O evento, que já passou por estados como São Paulo e Rio de Janeiro, acontece no dia 19 de maio, no Teatro Castro Alves.

Os músicos Valerio Araújo (Cazuza), Ayrton Ramos (Raul) e Dario Aaron (Renato) se reúnem para apresentar ao público a poesia e emoção dos artistas que marcaram a era do ouro do rock nacional. Músicas marcantes como 'Maluco Beleza', de Raul Seixas; 'Exagerado', de Cazuza; e 'Tempo Perdido', de Renato Russo, farão parte do repertório especial do show.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro, nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e no site do Ingresso Rápido.

adblock ativo