Os guitarristas Álvaro Assmar e Eric Assmar recebem o gaitista Luiz Rocha como convidado para o show Acoustic Blues, na quinta-feira, 26, a partir das 21 horas, no B-23 (Shopping Boulevard 161 - Itaigara). O ingresso custa R$ 30.

Luiz Rocha é um dos gaitistas mais reconhecidos na Bahia e participa de projetos como o Viola e Canções e da banda Delta Blues. O gaitista já tocou com a banda Adão Negro e participa de eventos com Álvaro Assmar desde 2005.

Neste show inteiramente acústico, os músicos irão interpretar canções autorais como I Wanna Be Your Lover, Lonesome Walker, Crazy For You e Don't Shut Me Out Of Your Love, com recriação de arranjos e também alguns blues já conhecidos como os famosos What Kind Of Woman, Can't Find My Way Home, Walking By Myself e Crossroads, entre outros.

Assista Álvaro Assmar tocando Crazy for You:

Da Redação Os bluemen Assmar convidam Luiz Rocha para Acoustic Blues

