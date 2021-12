Orquestras ao ar livre nos sábados de verão agitam o Pelourinho

Quem disse que apenas a axé music tem espaço garantido no verão de Salvador? Em quatro sábados seguidos, a música instrumental vai pulsar no Centro Histórico da capital baiana. Os soteropolitanos e turistas estão convidados a assistir gratuitamente ao Concerto de Verão ao Ar Livre do Popelô, o Polo de Orquestra do Pelourinho Dia e Noite, iniciativa da prefeitura municipal.

O projeto começa neste sábado, 13, e segue até o dia 4 de fevereiro. As apresentações acontecem sempre às 17h, no Largo do Cruzeiro de São Francisco. A estreia será comanda pelo maestro Fred Dantas e a Orquestra São Salvador.

"A iniciativa beneficia o Pelourinho, faz com o que o povo da cidade venha ao Centro Histórico. Beneficia também as orquestras em termos da divulgação do nosso trabalho", avalia o maestro.

Convidadas

A cantora e compositora Juliana Ribeiro é a convidada desta primeira edição. "Preparamos arranjos que irão garantir uma releitura do trabalho de Juliana. Músicas elaboradas ao ar livre para todos os públicos. Isso é legal", diz Fred Dantas.

As demais orquestras que fazem parte do Popelô apresentam-se nos sábados seguintes. No dia 20, quem sobe ao palco é a Orquestra de Câmara de Salvador, sob a regência do maestro Ângelo Rafael. A convidada será a cantora Manoela Rodrigues.

Fevereiro

A Sanbone Pagode Orquestra, sob a regência do maestro Hugo Sanbone, é atração do dia 27. O encerramento acontece no dia 4 de fevereiro com todas as orquestras do Popelô tocando juntas.

"O Pelourinho Dia e Noite, ao promover os Concertos de Verão ao Ar Livre, além de propiciar ao público um espetáculo de qualidade, contribui para o fomento da diversidade artística que é característica tão forte de nossa cultura", avalia Eliana Pedroso, diretora de Gestão do Centro Histórico.

Concerto de Verão ao Ar Livre do Popelô (Polo de Orquestra do Pelourinho Dia e Noite) / Largo do Cruzeiro do São Francisco, no pelourinho / aberto ao público / hoje às 17h - o evento acontece todos os sábados de janeiro até o dia 4 de fevereiro

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

