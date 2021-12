Orquestra Sinfônica realiza espetáculo em homenagem ao Dia da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza uma edição especial do Sarau Myriam Fraga. As duas sessões vão acontecer no Teatro Castro Alves (TCA), na quinta-feira, 8, às 18h e 20h30

A pianista e maestrina Priscila Bomfim conduz os músicos nesta apresentação especial, que conta com a participação de três solistas: Priscila Plata Rato (violino), Laura Jordão (viola) e Josely Saldanha (trompa).

O evento vai acontecer na Sala Principal do TCA, localizado no Campo Grande, em Salvador. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou site Ingresso Rápido.

