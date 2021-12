Orquestra Sinfônica Juvenil grava CD e DVD no TCA

Música boa para massagear os ouvidos e músicos jovens e animados para encantar os olhos. Regida pelo maestro Ricardo Castro, a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia, maior formação do Neojiba, registrará seu primeiro CD e DVD comerciais durante três dias, de segunda a quarta-feira, com convidados especiais, na sala principal do Teatro Castro Alves.

No último dia de gravação, o evento será aberto a um público de convidados. "O DVD é um panorama bastante completo do potencial dessa orquestra jovem que, apesar de criada há pouco tempo, já desenvolveu alta qualidade", conta, empolgado, Ricardo Castro, que atuará também na gravação como solista e diretor artístico.

Repertório - No palco, músicos baianos, com idades entre 13 e 25 anos, se reúnem para gravar canções que vão do popular ao erudito. A intenção é criar um intercâmbio cultural, com convidados especiais, em três blocos.

O primeiro se dedica ao repertório sinfônico tradicional, com obras de Tchaikovsky e Sergei Rachmaninoff. Quem assumirá a regência do Concerto nº 2 para piano e orquestra em Dó menor, Op.18, de Rachmaninoff, será o jovem maestro Yuri Azevedo, com Ricardo Castro como solista.

A inclusão dessa peça é uma homenagem ao 140° aniversário do compositor e pianista russo, que completou 70 anos de morte no último dia 28 de março. A partir do segundo bloco, serão trazidas linguagens de diversos profissionais, de diferentes etnias: o pianista e compositor Cesar Camargo Mariano vai comandar a suíte Rio Negro, arranjada especialmente para o grupo juvenil e pela primeira vez captada para gravação. O paulista costuma ser presença confirmada em inúmeros espetáculos do Neojiba.

"Participar do projeto com uma música minha é poder contribuir com esse trabalho maravilhoso e importante para a cultura e educação do País", afima o músico. "Estou muito contente em fazer parte disso. Acho que já posso morrer feliz", acrescenta.

Rumpilezz - Outro destaque é a participação da Orkestra Rumpilezz, convidada para executar a famosa obra musical Bolero, do pianista francês Maurice Ravel, junto com os músicos. Comandada pelo maestro baiano Letieres Leite, a Orkestra Rumpilezz costuma somar a irreverência da música popular com a tradição da erudita.

Ainda no segundo bloco, entra Markus Däunert, spalla fundador da Mahler Chamber Orquestra, que irá liderar a execução de Adagio para cordas, composição de Samuel Barber.

O violinista alemão tem colaborado com o Neojiba desde 2010, dando aulas e participando de concertos com os músicos do programa, e teve última apresentação com a Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia na semana de Páscoa.

Por último, a orquestra trará a linguagem percussiva, rítmica e brasileira, através das obras Sonhos Percutidos, do baiano Wellington Gomes, e Tico-Tico no Fubá (Arranjo: jamberê), de Zequinha de Abreu . O cenário, inovador, terá projeções criadas pelo VJ Gabiru.

"Estou muito feliz em preparar um trabalho dessa qualidade com a nossa orquestra. Ensaiamos todos os dias e estamos prontos para preparar um grande DVD. Será um marco para nós", conta Ricardo Castro.

Histórico - O primeiro DVD da Orquestra foi gravado ao vivo em 2010 no 41º Festival de Inverno de Campos do Jordão e, mesmo não tendo sido distribuído comercialmente, totalizou mais de 500 mil visualizações no canal do Neojiba no Youtube.

Criado em 2007 pelo governo do Estado da Bahia, o Neojiba tem por objetivo alcançar a excelência e a integração social por meio da prática coletiva da música. No Brasil, é o primeiro programa governamental do tipo.

