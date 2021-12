Orquestra Sinfônica da Bahia faz apresentação gratuita

No domingo, 13, a partir das 16h30, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) vai realizar uma apresentação gratuita na Catedral Basílica, no Centro Histórico de Salvador.

Neste concerto se apresentam os Grupos de Câmara, formados pelos músicos residentes da orquestra. De acordo com os organizadores do evento, o projeto Concerto de Música da Câmara, que busca aproximar a Osba do público.

