Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta "OSBAEMCASA"

O Teatro Castro Alves vai receber o projeto "OSBAEMCASA" apresentado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), na próxima terça-feira, 09, às 19h. O projeto, criado no início deste ano, investe numa proposta mais intimista e num tom mais descontraído.

Esta nova edição do "OSBAEMCASA" traz o flautista Lucas Robatto como solista da noite e terá uma seleção de peças de grandes compositores de épocas e origens diversificadas: do austríaco Johann Strauss Jr. (1825-1899), Pizzicato polka; do italiano Antonio Vivaldi (1678-1741), La Notte (concerto para flauta e orquestra), além de dois destaques bem brasileiros: do maestro e compositor Ernani Aguiar (1950), Quatro Momentos para Orquestra de Cordas, e, de Luiz Gonzaga (1912-1989) e Zé Dantas (1921-1962), um "clássico" bem popular, o famoso Xote das Meninas.

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e começam ser vendidos neste sábado, 06 de agosto, a partir de 10h. Por conta da lotação reduzida, haverá um limite de um par de ingressos por pessoa.

Data: dia 09 de agosto, terça-feira.

Local: Palco do Teatro Castro Alves (lotação máxima de 250 lugares).

Horário: 19h

Ingressos*: R$10/R$ 5

