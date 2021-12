Orquestra São Salvador realiza ensaios no Museu da Misericórdia

A Orquestra São Salvador irá ocupar o Museu da Misericórdia, da Santa Casa da Bahia. Durante os meses de janeiro e fevereiro, o espaço será utilizado para ensaios abertos ao público. O projeto está ligado ao Polo de Orquestras do Pelô (Popelô) e compõe a programação do Pelourinho Dia e Noite. As apresentações iniciaram nesta quarta-feira, 9, e segue com entrada franca.

Cada edição irá ocorrer na Igreja da Misericórdia, nos dias 9, 16, 23 e 30 de janeiro, e também em 6 e 13 de janeiro, sempre das 17h às 19h.

A Orquestra São Salvador tem direção do maestro Fred Dantas e busca promover a transformação social através da música. O grupo musical apresenta um repertório com base em pesquisa histórica de obras de Carlos Gomes.

