Orquestra Popular da Bahia comemora os 60 anos da Bossa Nova

A celebração dos 60 anos da Bossa Nova será realizada no dia 16 de maio (quarta-feira), às 21h, no Sesc Casa do Comércio, localizado na avenida Tancredo Neves, em Salvador.

A Orquestra Popular da Bahia (OPB) será a grande anfitriã do evento. Durante a apresentação, serão tocados clássicos do ritmo imortalizado por nomes como João Gilberto, Tom Jobim (1927-1994) e Vinicius de Moraes (1913-1980), entre eles, Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Desafinado e Águas de Março.

O espetáculo contará ainda com a participação das cantoras Cátia Guimma, Margareth Menezes e Ju Moraes. Os ingressos serão distribuídos para cadastrados no site do Eu Faço Cultura.

