Orquestra Ouro Preto leva hits dos Beatles à Ufba

De bandas cover dos Beatles, Salvador até que anda bem servida ultimamente. Mas uma orquestra executando o melhor do repertório dos Fab Four não é algo que se veja e ouça todo dia. Na verdade, só hoje mesmo, quando a Orquestra Ouro Preto iniciar seu concerto no Salão Nobre da Reitoria da Ufba. Mais do que uma orquestra, a apresentação contará ainda com uma banda de rock (baixo, guitarra, violão e bateria) atuando junto ao grupo erudito, todos sob a regência do maestro Rodrigo Toffollo.

No repertório, os clássicos Day Tripper, Yesterday, Help!, Eleanor Rigby, Something e Hey Jude, com arranjos do violinista Mateus Freire. "A diferença nesse concerto é justamente essa junção entre as duas formações", afirma Toffollo.

"A proposta deu tão certo que já tocamos em Liverpool, a convite da International Beatle Week. Nos apresentamos na Philharmonic Hall de Liverpool e a recepção daquelas pessoas que respiram Beatles não poderia ser melhor", garante.

Latinidades

Patrocinada pela Petrobras, a OOP segue de vento em popa com outros belos projetos. Indicada ao Grammy Latino (categoria melhor disco instrumental), pelo álbum Latinidades, o grupo já levou este concerto homônimo a Portugal e Espanha. "Em Latinidades, trabalhamos a música latina de concerto. Porque, no Brasil, nós compramos muito a música erudita europeia, mas em nenhum momento nos vendem música alemã ou italiana. Nos vendem música europeia", observa.

"Por isso temos essa proposta de música latina de concerto. Somos mais fortes juntos, mostrando uma assinatura sanguínea muito forte", acredita.

Já no concerto Valencianas, a OOP explora o repertório do pernambucano Alceu Valença. Em outra frente, ainda, o aclamado diretor Nelson Pereira dos Santos dirige o documentário Concerto para Ouro Preto. "Em 13 de anos de atividades, abrimos várias portas. É um bom momento para a OOP", diz.

adblock ativo