Orquestra Juvenil faz apresentação gratuita no TCA

A Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia (Neojibá) vai realizar uma apresentação gratuita na próxima quinta-feira, 21, na sala principal do Teatro Castro Alves, a partir das 20h.

A apresentação vai contar com a regência do pianista e maestro Ricardo Castro e ainda com a participação dos músicos da Filarmônica de Berlim, uma das mais importantes orquestras do mundo.

