Orquestra Juvenil da Bahia se apresenta nesta quinta-feira no TCA

A Orquestra Juvenil da Bahia, nesta quinta-feira,2, às 19h, levará ao palco do Teatro Castro Alves uma prévia do que será apresentado na sua sétima turnê internacional que passará pela Suíça, Itália e França.

Regida pelo maestro Ricardo Castro, o concerto não terá um repertório pré-definido e as músicas serão escolhidas no palco. Na lista musical estarão composições de Antonin Dvorak, Robert Schumann, Franz Liszt, Camargo Guarnieri e Wellington Gomes, uma garantia de um espetáculo dinâmico e emocionante. A Orquestra Castro Alves será responsável por abrir o evento.

Os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia) e podem ser adquiridos nas bilheterias do TCA, nos SAC’s Barra e Bela Vista e no site do Ingresso Rápido.

adblock ativo