Orquestra Juvenil da Bahia realiza turnê nos EUA em fevereiro

Consagrados pela qualidade musical dos seus concertos, os jovens da orquestra principal do Neojibá se preparam para mais uma turnê internacional, que acontecerá no próximo mês.

O destino da vez é os Estados Unidos, onde farão 12 concertos em 11 cidades, passando pelos estados de Arizona, Missouri, Indiana e Califórnia ao longo de três semanas.

Sob a regência do diretor artístico e maestro titular Ricardo Castro, a Orquestra Juvenil da Bahia é formada por músicos de excelência do Neojibá. Nesta semana, eles estão participando da 9ª edição do Festival de Música de Santa Catarina (Femusc 2014), onde representam como orquestra residente.



Em entrevista por telefone, o maestro Ricardo Castro disse que a viagem aos EUA é a primeira grande turnê do grupo.

"Essa turnê tem vários aspectos de pioneirismo. Primeiro você leva uma nova identidade cultural da Bahia para o hemisfério Norte. Acostumado a ouvir de futebol e de samba, agora vai ouvir falar de jovens que praticam música orquestral com excelência e qualidade", afirmou o maestro.

Próxima parada: EUA



Nesta turnê, que marca a estreia da orquestra em solo norte-americano, eles serão agenciados pela Columbia Artists Music (Cami), de Nova York.

A Neojibá apresentará obras de grandes compositores internacionais, como Tchaikovsky, Ravel, Revueltas, Arturo Marquez, Bernstein, Stravinsky e de brasileiros como Villa-Lobos, Zequinha de Abreu, Ary Barroso, Lorenzo Fernandez e o baiano Wellington Gomes.

O primeiro concerto será no dia 7 de fevereiro, no teatro Centennial Hall, em Tucson, no Arizona. Depois eles partem para apresentações intercaladas com ações de intercâmbio e projetos educacionais em Scottsdale (Arizona), Kansas City (Missouri) e Carmel (Indiana).

A partir do dia 16 de fevereiro, os concertos passam por cidades da Califórnia, como Los Angeles e San Francisco.

Já no dia 25, após a turnê, a orquestra viaja para Miami para um concerto especial promovido pela Simannof Foundation, quando o grupo baiano se juntará a jovens músicos de vários países.

