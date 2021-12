Orquestra Juvenil da Bahia estreia nova edição da série NEOJIBA no TCA

A Orquestra Juvenil da Bahia, principal formação do programa NEOJIBA, realiza a quarta edição da série 'NEOJIBA no TCA', nesta quarta-feira, 10, às 19hrs, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, em Salvador.

No primeiro concerto de 2019, a orquestra apresenta a cantata de Páscoa 'Christ Lag in Todesbanden', do compositor alemão Johann Sebastian Bach, cuja interpretação aborda a ressurreição de Cristo e terá regência do maestro Eduardo Torres. Em sequência, o coro homenageia a cultura mexicana com a obra dos compositores Carlos Chávez e José Pablo Moncayo sob os comandos do maestro Eduardo Salazar.

Após o intervalo, o destaque ficará por conta da apresentação dos quatro movimentos da Sinfonia nº 1 de Tchaikovsky, também conhecida como Sonhos de Inverno.

Os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia) e estão disponíveis na bilheteria do teatro, nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e no site do Ingresso Rápido.

