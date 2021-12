Orquestra Juvenil da Bahia apresenta 7ª edição da série NEOJIBA no TCA

A Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA) recebe nesta quinta-feira, 19, a 7ª edição da série 'NEOJIBA no TCA 2019', da Orquestra Juvenil da Bahia. O evento, que acontece a partir das 19h, apresentará o Concerto para Viola do alemão Franz Anton Hoffmeister (1754-1812) e a 10ª sinfonia do russo Dmitri Shostakovitch (1906-1975).

Além da orquestra completa, com 121 integrantes, o evento conta com a participação do maestro venezuelano Eduardo Salazar e da violista Geisa Santos, que de 2007 a 2012 foi a chefe de naipe das violas da Orquestra Juvenil da Bahia. Segundo o diretor musical do programa, Eduardo Torres, Geisa foi a primeira e, até então, única instrumentista baiana a ser admitida na Academia da Filarmônica de Berlim (Alemanha) e a tocar na Orquestra Filarmônica de Berlim.

