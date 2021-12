Orquestra de Pandeiros apresenta show gratuito no Pelourinho

A Orquestra de Pandeiros Itapuã se apresenta nesta sexta-feira, 15, às 21h, no Largo Pedro Archanjo, localizado no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. O show contará com participação especial do mestre Cacau do Pandeiro. A entrada é franca.

A Orquestra, que vem formando jovens pandeiristas, explora os ritmos tradicionais da cultura popular - candomblé, coco, polca, samba de roda, embolada, samba reggae, maracatu, ciranda e forró.

No repertório foram incluídas músicas inéditas compostas pela própria Orquestra de Pandeiros e releituras de importantes nomes da música como Jackson do Pandeiro, Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga, dentre outros.

A direção musical é conduzida por Tamima (bateria e percussão) e Yago Avelar, (percussão), que vem para os shows acompanhados pelos músicos Edu Nascimento (violão), Rodrigo Sestrem (flauta transversal, pife e voz), Dinho Nascimento (trompete), Pepeta (sax), CH Straatmann (baixo), Vanessa Melo (cantora) e os pandeiristas da Orquestra.

