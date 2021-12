Orquestra argentina é atração em festival baiano

A Orquestra Victoria, da Argentina, é a atração internacional do XIX Festival de Música Instrumental da Bahia, no Teatro Castro Alves (TCA), que ocorre nesta sexta-feira, 27.

Na mesma noite, apresentam-se Letieres Leite Quinteto e Estevam Dantas e Grupo. O Festival acontece até domingo, 29, no TCA, e tem curadoria do maestro Zeca Freitas e do pianista e ator Fernando Marinho.

Sobre a Orquestra Victoria

Inspirada no tango dos anos 50, com influências do jazz e da música clássica, a orquestra foi criada em 2010, em Buenos Aires, e é formada por 13 jovens.

