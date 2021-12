Orquestra Afrosinfônica se apresenta no Festival da Primavera

Compondo a programação do Festival da Primavera, a Orquestra Afrosinfônica realizará um concerto aberto ao público no sábado, 28, às 18h30, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. Regida pelo maestro Ubiratan Marques, a orquestra irá apresentar o 'Concerto Branco', que é composto pelo repertório da própria Afronsinfônica, e por músicas dedicadas à obra do escritor Jorge Amado.

Destacando o arranjo inédito para "É doce morrer no mar", parceria de Dorival Caymmi com o amigo Jorge Amado, e "Maracatu do Congo", parceria do maestro com Mateus Aleluia, que está sendo gravada para o segundo álbum da Orquestra Afrosinfônica.

