Orquestra abre temporada 2019 com a retomada da Série Jorge Amado

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) abre sua nova temporada com a retomada da Série Jorge Amado na noite de quinta-feira, 14, às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. O concerto é com regência do maestro Carlos Prazeres, além da presença do consagrado pianista Jean-Louis Steuerman como solista convidado.

A noite que marca o início de um novo ciclo de apresentações da Osba apresenta um repertório de alto nível sinfônico, com interpretações da “Sinfonia n° 2 em Mi Menor, Op. 27” do compositor russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943) e do “Concerto para Piano nº 1 em Sol Menor Op. 25” do compositor alemão Felix Mendelssohn (1809-1847).E, a composição “Planos Astrais”, do baiano Eduardo Lago (1987).

Os ingressos para o concerto de abertura da Temporada custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e já estão à venda nas bilheterias do Teatro Castro Alves, postos de vendas dos SAC´s Barra e Bela Vista ou no site da Ingresso Rápido.

