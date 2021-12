Orquesta Ouro Preto fará tributo aos “The Beatles” nesta quinta no TCA

Nesta quinta-feira, 20, a partir das 20h30 o palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), receberá a Orquestra Ouro Preto que traz para Salvador, em apresentação única, o concerto "The Beatles", que faz uma viagem sonora pela biografia musical do quarteto de Liverpool.

Com regência do maestro Rodrigo Toffolo, a orquestra formada por cerca de 20 músicos, de forma inusitada, junto a uma banda de rock, apresentará ao público grandes sucessos da banda como "Eleanor Rigby", "Penny Lane", "Yesterday", "Let It Be" e "Hey Jude".

Com valores entre R$ 10 e R$ 40, os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso rápido.

