Organizadores divulgam cartaz e outdoor do Arraiá Salvador

O Arraiá Salvador está de volta após dois anos. O evento, promovido pelo grupo A TARDE e Online Entretenimento, com apoio da TV Record, Piatã FM e Shopping Iguatemi, ocorre nos dias 6, 7 e 8 de junho, no Wet'n Wild. Os promotores divulgaram cartaz que estampa outdoors em Salvador anunciando a festa.

Dentre as atrações, os cantores Luan Santana, Saulo, Pablo, Tomatte, Dorgival Dantas, as bandas Estakazero, Cangaia, Kart Love, Calcinha Preta e Mastruz com Leite, entre outras, prometem animar a festa.

Também haverá espaço para os apaixonados pelo forró "pé de serra". Eles poderão desfrutar de um segundo palco com trios forrozeiros tocando à tarde e à noite. Além disso, o público ainda poderá acompanhar os concursos de quadrilhas, com aproximadamente 20 concorrentes.

Para a ocasião, será montada uma cidade cenográfica, com sinalização em inglês para os turistas, que irá "transportar" soteropolitanos e visitantes aos velhos arraiás ao som dos melhores sanfoneiros.

"Nosso objetivo é resgatar a tradição junina de Salvador. As quadrilhas, por exemplo, fortalecem a cultura popular", disse André Blumberg, diretor-geral do Grupo A TARDE.

O Arraiá Salvador, iniciado em 1994, teve sua última edição em 2012, quando atraiu 15 mil pessoas no Jardim de Alah. A expectativa para este ano é que pelo menos 25 mil pessoas compareçam a cada dia de festa.

O valor inicial para pista é de R$ 35 e R$ 70 para camarote, variando nos dias 7 e 8. Veja:



Dia 6: R$ 35 (pista) e R$ 70 (camarote) | Dia 7: R$ 35 (pista) e R$ 80 (camarote) | Dia 8: R$ 60 (pista) e R$ 120 (camarote) - à venda: balcões dos shoppings, na Ticketmix, Line Bilheteria e postos de classificados Populares A TARDE (sem taxa de conveniência - dos shoppings Salvador, Barra, Paralela, Salvador Norte e posto do Comércio)

