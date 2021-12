Organizador do Feira Noise fala sobre cena cultural

Joílson Santos é o responsável pela produção e gestão do festival Feira Noise, realizado desde 2009 e principal atividade anual do grupo Feira Coletivo Cultural, grupo que reflete e canaliza o momento interessante que vive a produção artística de Feira de Santana e cidades vizinhas.

Olhando daqui de Salvador, Feira parece viver uma espécie de renascença artística, tamanho o número de bandas bacanas que vem daí e o agito cultural. Confere? O que aconteceu aí de alguns para cá que gerou esse movimento?

Joilson Santos: Realmente tem rolado uma efervescência cultural em Feira, nas suas diversas linguagens, creio que a atuação do Feira Coletivo tenha sido fundamental neste processo, tanto como elemento de estímulo quanto no que a gente propõe no sentido de que ao longo destes 6 anos de atividade temos provado que é possível realizar atividades bacanas de forma 100% independente, criando caminhos alternativos para fazer divulgação e a própria produção dos eventos. Além do mais acho que a internet também colabora como elemento propulsor da produção cultural independente em Feira de Santana. A soma disso tudo é toda essa produção bacana rolando na cidade nas diversas linguagens artisticas e vertentes musicais.

Essa renascença artística feirense parece justamente encontrar seu principal canal no Feira Noise, um festival de múltiplas linguagens. Coom faz para coordenar tudo isto? Quantas pessoas vocês mobilizam dentro e fora do Feira Coletivo?

JS: Sim, sem dúvida o Feira Noise funciona como um canal fundamental na nossa cena cultural, como principal espaço de apresentação de toda uma produção que se desenvolve ao longo do ano. Quando pensamos em criar o festival, fizemos pensando nisso em por Feira de Santana no mapa da Música Independente, na rota de tours, mas também pensamos ele como espaço importante para artes visuais, dança, teatro, poesia e fotografia, além é claro de também chamar atenção para o que é produzido na cidade, e de 2009 para cá ele tem sido um espaço importante para toda produção independente local, baiana e nacional conectada através do Fora do Eixo e Rede Brasil de Festivais. Para coordenar é fundamental planejamento e muita força de vontade, principalmente por sermos um coletivo pequeno mas que se consolidou na cidade. As pessoas acreditam em nosso trabalho, temos um grande número de colaboradores, pessoas que acreditam no projeto e querem que ele continue acontecendo. Ano passado nossa equipe tinha algo em torno de 20 pessoas na produção direta do festival, mas incluindo o tanto de artistas e colaboradores que envolvemos durante todo o festival, esse número cresce muito.

Há cerca de dez anos, o Brasil viu surgir a Abrafin e o Fora do Eixo - tudo meio polêmico desde o início. Hoje a Abrafin não existe mais e o Fora do Eixo, ao qual vcs são filiados, parece meio à sombra. Como avalia esse cenário atual?

JS: Acho que a Abrafin foi fundamental para a música independente quando ela surgiu, mas também acredito que o modelo da ABrafin venceu. Vivemos em tempos de Rede, de compartilhamentos intensos e a associação foi importante por um periodo mas as mudanças que vinham ocorrendo na cena pedia algo como o que temos hoje que é uma Rede nacional de festival que conecta todo mundo numa troca muito rica de informações e tecnologias e o principal, é uma rede não com 8 ou 10 festivais como era a Abrafin, mas com mais de 300 festivais que une capital, interior, o Brasil de forma mais completa. Quanto ao FOra do Eixo discordo que ele esteja meio à sombra, o Fora do Eixo tá cada vez mais forte só que com uma pauta bem mais ampla do que quando ele foi criado, muito focado na música, pensando esse mercado independente, e podem dizer o que for, mas a rede trouxe contribuições indiscutíveis, principalmente no que diz respeito a circulação de artistas Brasil a fora.

O cara pode falar do FDE mas põe a banda dele pra circular usando tecnologia que foi desenvolvida pela rede. Acho que o cenário como um todo reduziu um pouco o rítmo justamente porque o FDE estava atuando em outras frentes além da música. Temos muito que avançar, mas a cena independente tem ganhado mais força a cada ano, e o mercado tradicional, cada vez mais, esgotado por uma lógica ultrapassada, não é criativo, não produz em 1 ano 10% do que a cena musical independente produz em um mês por todo o Brasil. Acho que a música independente avançou bastante até 2010, 2011 e estagnou, mas já existe uma retomada forte nesse sentido, ja existe uma nova mobilização para rearticulação da REde Música Brasil, para propor políticas públicas para a música no Brasil que serão transformadoras como a ideia da Agencia Nacional de Música que vem sido amplamente discutida com a FUNARTE e o MINC.

Festivais como o Feira Noise são muito importantes na divulgação e circulação de artistas independentes. Mas sem editais como os da Petrobras ou da Natura (e das secretarias de cultura Brasil afora) é muito difícil realizá-los. Você vislumbra alguma possibilidade de estabelecer no Brasil uma via sustentável de circuito de festivais, sem depender tanto de editais e / ou verbas governamentais?

JS: Velho, eu acho importantíssimo a política de editais, e tem sido um instrumento foda para fomento de artistas independentes e dos festivais, mas tenho muito medo dessa dependência. Porque de repente pode entrar um governo que mude todo esse modelo e ai vai ficar um monte de gente sem saber o que fazer, ou abrindo mão de fazer seu festival, ou gravar seu disco, e ai toda essa movimentação vai por água abaixo. Eu vislumbro sim possibilidade de se realizar eventos como Feira Noise de forma sustentável, vivenciamos isso, das 5 edições do Feira Noise realizadas, só a do ano passado teve um incentivo vindo de um dos editais do governo do estado, todas as outras edições foram realizadas sem esse incentivo. É muito difícil fazer assim sem apoio, mas depender de edital também é muito complicado, além da burocracia ainda rola os atrasos nos repasses, enfim. Mas é possível sim, mas exige cautela e sei que é possível porque temos feito isso ao longo dos anos. Aumentando o festival aos poucos, dando um passo de cada vez ampliando o campo de atuação na cidade aos poucos.

Salvador tem chance de receber algum evento do Feira Noise? Vocês pretendem expandir para outras cidades?

JS: Sim pretendemos, esse ano iremos realizar um side show do festival em Salvador e outro em Serrinha, com parceria de produtores locais. Ano passado realizamos oficinas de formação em 3 cidades do território Portal do Sertão. Queremos fazer mais, realizar etapas maiores do festival na capital e outras cidades do interior, mas ainda estamos buscando meios para viabilizar essas ações.

Além do Festival, que outras atividades o Feira Coletivo realiza na cidade? Qual a principal função / missão do FC?

JS: Nós realizamos atividades o ano inteiro, muitos eventos, esse ano nós demos uma reduzida em nossas atividades, mas mesmo assim realizamos 13 eventos em 2015 e envolvemos 43 artistas, o Feira Noise desde ano vai praticamente dobrar esses números, em 2014 foram cerca de 130 artistas envolvidos nas atividades do Feira Coletivo. O Feira Coletivo tem como principal missão contribuir para desenvolvimento da produção independente em Feira de Santana e na Bahia, trabalhamos para que o mercado de musica independente se fortaleça, e ganhe mais ferramentas para se tornar sustentável. Para isso além dos eventos a gente não abre mão de ter espaços de formação, oficinas, debates, workshops com intuito de contribuir para cadeia produtiva da produção cultural na cidade. Também atuamos/militamos nos espaços que discutem políticas públicas para cultura em nossa cidade e estado como Fórum Permanente de Cultura, Conselho de Cultura, Colégiados, atento às políticas propostas para cultura no estado e em nossa cidade.

