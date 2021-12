A banda OQuadro lançou single, intitulado "Jesus Cristin", na tarde desta terça-feira, 16, em perfil oficial no Youtube. A música possui letra com cunho social e ritmo groovado. Esse é o segundo single lançado pelo grupo de Ilhéus após o disco homônimo, de 2011.

Um dos destaques da cena do rap na Bahia, OQuadro se apresenta no dia 4 de julho no Roskilde Festival, um dos principais eventos de música da Europa, dividindo a grade de atrações com Paul MCCartney e Muse. Essa não é a primeira vez que a banda se apresenta no continente.

A letra de "Jesus Cristin" foi feita por Freeza, Jef e Rans, integrantes da banda. O single foi gravado e produzido no estúdio da produtora Coaxo do Sapo, de Guilherme Arantes, e mixado por Buguinha Dub.

Escute:

Da Redação OQuadro lança single e se prepara para festival europeu;veja

