OQuadro estreia projeto no Pelourinho

A banda de Ilhéus OQuadro vai começar 2016 com um novo projeto: "BalançOQuadro". O show acontece no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, em Salvador, com participações especiais de artistas da Bahia e outros estados, sempre às 20h30.

Na primeira edição, dia 7, a banda Os Nelsons, de Paulo Afonso, faz o show de abertura. Os convidados especiais da banda OQuadro serão a cantora Larissa Luz e o músico João Teoria (Skanibais Ska). Os ingressos para os shows custam R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) e estão à venda na Ticketmix e loja Afreeka.

