One Direction lança primeiro single como quarteto

A famosa boy band One Direction liberou sua primeira canção como um quarteto nesta sexta-feira, dois dias após o ex-membro Zayn Malik anunciar um novo acordo com uma gravadora como artista solo.

"Drag Me Down" segue "Night Changes", de novembro, e é a primeira música do grupo, que se tornou reconhecido mundialmente após a competição britânica "The X Factor", desde que Malik saiu do conjunto, em março.

O quarteto - Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Louis Tomlinson - postou uma mensagem em vídeo no Twitter anunciando a nova canção.

"É a primeira música de um novo álbum que estamos trabalhando muito, muito", disse Payne no vídeo.

A notícia veio após Malik tuitar uma foto de si mesmo, na quarta-feira, assinando contrato na gravadora RCA Records.

Malik saiu do One Direction após cinco anos no conjunto, dizendo que queria ser "um jovem normal de 22 anos que consegue relaxar e ter um pouco de tempo fora dos holofotes".



Assista ao vídeo postado no Twitter:

HEY GUYS! So, #DragMeDown dropped earlier! Check out what the guys had to say about it. https://t.co/Z2E32BMjn1 — One Direction (@onedirection) 31 julho 2015

adblock ativo