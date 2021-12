Olodum recebe Jau, Ana Mametto e É o Tchan na estreia da Terça da Bênção

Começa nesta terça-feira, 18, a temporada de ensaios de verão do Olodum, que nesta edição recebe os cantores Jau e Ana Mametto e o grupo É o Tchan. A tradicional Terça da Bênção acontece no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 70.

Na ocasião, o grupo percussivo apresenta a música de trabalho “Minha Tez (Pelourinho Iluminado)”, cantada pelo vocalista Lazinho. Já a festa traz como temas 'As Duas Histórias – O Perfume das Rosas' e 'Olodum 40 Anos'.

No repertório, estão sucessos do Olodum das últimas quatro décadas, como Rosa, Alegria Geral, Vem Meu Amor, Berimbau, Madagascar Olodum, Ladeira do Pelô, Protesto Olodum, Canto ao Pescador, Deusa do Amor e Jeito Faceiro, entre outras.

As próximas apresentações acontecem nos dias 8, 15, 22 e 29 de janeiro.

