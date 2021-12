Olodum recebe Ivete, Saulo e Pablo na Terça da Bênção

Ivete Sangalo, Saulo e Pablo são os convidados do Olodum para a Terça da Bênção, dia 11, na Praça Tereza Batista, às 20h.

A banda de percussão vai mostrar as canções que fazem parte do repertório para o Carnaval, quando vão homenagear Gana com o tema Ashanti - O Trono Dourado e a Rainha Yaa Asentweaa.

