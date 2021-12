Olodum recebe É o Tchan e Jau no primeiro ensaio de 2018

A primeira Terça da Bênção do Olodum em 2018 acontece nesta terça-feira, 16, a partir das 20h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. Nesta edição, a banda recebe como convidados o É o Tchan e o cantor Jau.

Para a ocasião, Beto Jamaica e Compadre Washington, prometem colocar o público para dançar ao som “Coroa Vs Novinha”, “Colar de Beijos” e “Bota a Cara no Sol”, além de sucessos dos quase 30 anos do grupo, como “Dança da Cordinha” e “Melô do Tchan”.

Jau, por sua vez, apresenta sua aposta para o verão, a música "Com Carinho", além de outras eternizadas por ele como "Sandália de Couro", "Já É" e "Flores da Favela".

O tema do Olodum este ano é "Deusas das Águas - Oceanos, Rios e Lagos", que retrata as deusas das águas, abordando o papel social da mulher, bem como a crise hídrica e a consciência na sociedade moderna.

“Rosa”, “Alegria Geral”, “Vem Meu Amor”, “Berimbau”, “Madagascar Olodum”, “Ladeira do Pelô”, “Protesto Olodum”, “Canto ao Pescador”, “Deusa do Amor” e “Jeito Faceiro” são alguns hits do repertório do show.

Os ingressos para a festa custam R$ 60 e podem ser adquiridos no próprio local.

