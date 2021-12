Olodum recebe Daniela, Psirico e Durval na Terça da Benção

A próxima edição da Terça da Benção, que tem como anfitriã a banda Olodum, recebe a cantora Daniela Mercury, Márcio Victor, do Psirico, Durval Lelys, Lazzo e o cantor Dão. O evento acontece na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 20h.

A festa fundamentada no tema do Carnaval do grupo “O Sol – Akhenaton: Os Caminhos da Luz", também festejará os 30 anos de Samba Reggae e da campanha “Eu Falei Faraó”, primeiro LP da Banda Olodum.

A Terça da Benção, que está na 28ª edição, já contou com a participação de artistas como Caetano Veloso, Pablo, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Armandinho Macêdo, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Bell Marques, Timbalada e outros.

adblock ativo