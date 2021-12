Olodum realiza primeiro ensaio de 2019 neste domingo, 6

O bloco Olodum inicia os preparativos para os ensaios de verão 2019 com o primeiro show do ano, que ocorre neste domingo, 6, na Praça Tereza Batista, Pelourinho. O público poderá conferir um repertório especial, repleto de sucessos, ao som dos tambores do grupo percussivo. Os ingressos custam R$50 na meia promocional.

O “Ensaio do Bloco Olodum – Carnaval 2019” promove uma viagem pela história da Bahia, através do samba reggae, contando com a participação do ex-vocalista do grupo, Lucas di Fiori, com os temas "As Duas Histórias – O Perfume das Rosas e Olodum 40 Anos".

adblock ativo