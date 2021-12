Olodum realiza o último ensaio no Pelourinho

No próximo domingo, 3, o bloco afro Olodum realiza o seu último ensaio na praça Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 15h. Em clima de contagem regressiva para o Carnaval, o Olodum convida a Ala de Canto do Olodum, juntos eles vão levar ao público sucessos que marcaram a história do grupo.

A música 'Negro Recôncavo', que segue a proposta do tema do Carnaval deste ano, Samba, Futebol e Alegria - Raízes do Brasil, também vai estar no repertório. Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos na loja do Olodum, no Pelourinho.

