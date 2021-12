Olodum promove encontros de Carnaval na última Terça da Bênção

Reúna o Ilê Aiyê, Daniela Mercury, Jau, Claudia Leitte e Parangolé em uma temporada de ensaios e isso já será certeza de sucesso. Mas o Olodum foi além na noite desta terça-feira, 19, e recebeu todos estes convidados em um único show. A última edição da Terça da Bênção, que movimentou o Largo Tereza Batista, no Pelourinho, transformou o palco em um verdadeiro encontro de Carnaval.

Na ocasião, o grupo percussivo – um dos maiores produtos de exportação da Bahia – encerrou a preparação para a Folia de Momo de 2019, quando celebra 40 anos de história, e leva para a avenida o tema “Duas Histórias – O Perfume das Rosas e Olodum 40 Anos”.

"O Olodum é uma força mágica. Nasceu no Maciel Pelourinho no dia 25 de abril de 1979, como um pequeno bloco afro, para sair na sexta-feira de Carnaval. Até 2019, o Olodum se tornou um símbolo e a alma da Bahia em 39 países, sete Copas do Mundo, duas Olimpíadas, além de ser um símbolo poderoso de paz, do panafricanismo e da identidade negra e da alegria", ressalta o presidente da entidade, João Jorge.

Os ensaios que antecedem o Carnaval já se tornaram tradição no Pelourinho, reunindo baianos e turistas que vão acompanhar os sucessos do grupo e aproveitar os encontros com grandes nomes da música baiana.

“Superou muito as minhas expectativas. Apesar de nunca ter ido ao ensaio do Olodum, sempre tive vontade. E foi muito bom, pois teve muitos convidados legais e as pessoas estavam muito animadas. Eu amei", destaca a estudante de veterinária Olívia Altoé, que estreou na Terça da Bênção.

Olodum lotou Largo Tereza Batista em última edição de ensaios

Nesta terça, o primeiro convidado a subir ao palco foi o Ilê Aiyê, que levou ao público um recorte da trajetória dos seus 45 anos, entoando canções como ‘Ilê Pérola Negra’ e ‘O Mais Belo dos Belos’. Na sequência, a cantora Claudia Leitte aproveitou para mostrar sua aposta para o Carnaval, a canção ‘Saudade’, além de hits do Olodum de diferentes épocas.

A animação ficou completa com as participações do grupo Parangolé e do cantor Jau, que também comanda uma temporada de ensaios no mesmo local, às quintas-feiras. Já o final do show foi marcado pela apresentação de Daniela Mercury, que levantou os fãs com os sucessos ‘Rosa’, ‘Faraó Divindade do Egito’ e ‘Pantera Negra’.

Daniela Mercury homenageou o grupo com a canção 'Pantera Negra'

