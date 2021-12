Olodum inicia ensaios e recebe Vina Calmon e Tuca Fernandes

O bloco afro Olodum realiza na próxima terça-feira, 6, o seu primeiro ensaio de verão, na tradicional Terça do Olodum. A edição de estréia na temporada vai contar com a participação do grupo Cheiro de Amor e do cantor Tuca Fernandes. O evento será na praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador, às 20h.

No repertório, o público vai se divertir e dançar ao som de canções que marcaram história da banda, como Faraó, Protesto do Olodum, Rosa, Dogons, Requebra, I miss Her, Guia Olodum, Vem meu amor e Avisa lá.

adblock ativo