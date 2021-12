Olodum inicia ensaios e recebe Ana Mametto e Sidney Magal

A banda Olodum vai começar os ensaios de verão às terças-feiras no próximo dia 18, na tradicional Terça do Olodum, às 20h, na Praça Tereza Batista. Os convidados da edição de estreia serão os cantores Ana Mametto e Sidney Magal. O trio Nadjane Souza, Lazinho e Mateus Vidal, que comanda a banda, vai seguir com os ensaios quinzenais e, no dia 4 de janeiro, o convidado será Tuca Fernandes.

No repertório, o público vai se divertir e dançar ao som de canções que marcaram história da banda, como Faraó, Protesto do Olodum, Rosa, Dogons, Requebra, I miss Her, Guia Olodum, Vem meu amor e Avisa lá. Os ingressos, que custam R$ 50, podem ser encontrados na Casa do Olodum (Rua Gregório de Matos, 22 - Pelourinho).

