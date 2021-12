Olodum festeja os 30 anos do disco Faraó Madagascar no Centro Histórico

"Este disco é dedicado à comunidade do Maciel/ Pelourinho, a todas as pessoas que lutam contra o racismo, aos nossos ancestrais dos quilombos e da Revolta dos Búzios e a dona Benedita Evangelista de Melo", assina o Grupo Cultural Olodum na contracapa do seu primeiro LP, Egito Madagascar, lançado em 8 de novembro de 1987.

Para festejar os 30 anos do primeiro disco de samba reggae do mundo, o Olodum realiza um encontro dos 120 percussionistas da banda com grandes nomes da música baiana, antigos vocalistas e atual ala de canto do grupo. O show acontecerá nesta quarta-feira, 8, às 19h, aberto ao público e tendo como palco a sacada da Casa do Olodum, na Rua Maciel de Baixo, no Pelourinho.

"Hoje a festa é para agradecer ao povo da Bahia e a todos aqueles que abraçaram e acreditaram no projeto do Olodum e que torcem para o samba reggae, criado por Neguinho do Samba, permanecer firme e forte. Nós passamos, mas a entidade fica. É essa história de resistência que queremos deixar", diz Lazinho, um dos vocalistas da banda.

Divisor de Águas

"O disco Faraó Madagascar é um divisor de águas. O Olodum apresentou um som diferente, a batida dos tambores, trazendo a marca da cultura negra. Um som potente que conquistou o mundo", afirma o cantor. "Mostramos uma vertente musical diferente daquela que sempre era relacionada à Bahia, ligada ao Tropicalismo", completa Lazinho. O samba reggae criado por Neguinho do Samba ganhou o mundo e encantou músicos como Paul Simon e Michael Jackson, que vieram a Bahia e gravaram com o grupo.

Lazinho ressalta, ainda, o papel do Olodum no processo de revitalização do Centro Histórico. "Ajudamos a mudar a visão errada de que no Pelourinho só tinha coisa ruim. As pessoas começaram a visitar, buscar conhecer o nosso som e a nossa música, passaram a frequentar e valorizar o bairro".

"Eu falei faraó"

A música Faraó Divindade do Egito, composta por Luciano Gomes, foi aceita pelo público e apresentou o Olodum ao mundo. A faixa três, do lado B, do LP Faraó Madasgacar, após 30 anos, é uma das mais cantadas no carnaval de Salvador.

A música é o destaque do repertório do show de hoje, ao lado de outros sucessos que marcam os 38 anos do Olodum como Avisá Lá, Rosa, Alegria Geral, Vem Meu Amor, Berimbau, Madagascar Olodum, Ladeira do Pelô, Protesto Olodum e Canto ao Pescador.

| Serviço |

30 Anos de Samba Reggae - Olodum e Convidados

Quando: nesta quarta, 8, às 19 horas

Onde: Casa do Olodum, na rua maciel de baixo, 22, Pelourinho

Quanto: evento gratuito

*Sob a supervisão da jornalista Márcia Moreira

Roberto Aguiar Olodum festeja os 30 anos do disco Faraó Madagascar no Centro Histórico

adblock ativo