Olodum faz apresentação gratuita neste fim de semana no Pelô

A banda Olodum se apresentará gratuitamente no Festival de Música e Artes Olodum (Femadum) neste fim de semana. O evento será realizado neste neste sábado, 9, e domingo, 10, a partir das 13h, no largo do Pelourinho.

Além do show, a programação aberta ao público inclui ainda um concurso de música. O objetivo do evento é incentivar baianos e turistas a visitarem o Centro Histórico durante a alta estação.

