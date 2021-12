Olodum fará show para incentivar o Brasil na Copa

Para incentivar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Olodum realizará nesta terça-feira, 17, às 16 horas, no Largo do Pelourinho, em Salvador, a "Torcida Brasil Olodum".

Com o single "Samba, Futebol e Alegria", o grupo percussivo promete animar soteropolitanos e turistas nos dias de jogos do Brasil. O duelo desta terça será contra o México, na Arena Castelão, em Fortaleza.

No dia 23, na partida contra Camarões, que fecha a primeira fase do Mundial, o grupo volta às ruas do Pelô. A "Torcida Brasil Olodum" acontece desde 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, e já reuniu cerca de 10 mil torcedores por dia de jogo.

Além da participação na cerimônia de abertura da Copa, na última quinta, 12, em São Paulo, e da concentração no Pelourinho nos dias dos jogos do Brasil, o grupo ainda anima as Fifa Fan Fest de Manaus e Natal, nos dias 14 e 19 de junho, respectivamente. Já nos dias 1º e 15 de julho, o Olodum estará na capital baiana para realizar as famosas 'Terças do Olodum' no Largo Pedro Arcanjo.

