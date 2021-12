Olodum escolhe tema para Carnaval 2017

Em comemoração aos 30 anos da canção "Faraó Divindade do Egito", o grupo Olodum vai trazer inspirações africanas como tema do Carnaval 2017. Desta vez, o pai de Tutacamom, Akhenaton, famoso por ser o criador do monoteísmo, o sol, Aton, e todas as influencias do astro rei serão debatidos no tema "O Sol - Akhenaton: Os Caminhos da Luz" . O grupo terá dois dias desfile, sexta e domingo.

O tema do Bloco Olodum marca a celebração de umas das canções mais conhecidas. Em 1987, pela primeira vez na história do Carnaval da Bahia um Bloco Afro retratou a cultura egípcia em seu desfile.

