Olodum embala cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2014

A abertura oficial da Copa do Mundo 2014 acontecerá ao som das batidas do Olodum, juntamente com a apresentação do rapper Pitbull e das as cantoras Jennifer Lopez e Claudia Leitte.

Eles farão a apresentação da música oficial do evento mundial, "We Are One", no dia 12 de junho, no Estádio Itaquerão, em São Paulo, antes da partida entre Brasil e Croácia, que será o primeiro jogo da Copa.

O espetáculo contará ainda com cerca de 600 bailarinos, entre eles ginastas, pernas-de-pau e capoeiristas.

