Olodum, Daniela Mercury e Márcia Short se apresentam no Pelô

Nesta terça-feira, 5, a banda Olodum realiza o seu último ensaio de verão na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 20h. Na ocasião, Nadjane Souza, Mateus Vidal e Lazinho dividem o palco com Daniela Mercury e Márcia Short, adaptando o axé ao som dos tambores da banda.

O evento vai contar ainda com a participação do sambista Vadinho França, que será homenageado com o Troféu Semba, premiação entregue a pessoas que contribuíram para a consolidação do samba na Bahia e no Brasil.

No repertório da festa, canções que marcaram a tragetória do Olodum, como Faraó, Protesto Olodum e Egito Madagascar não vão ficar de fora.

Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e podem ser adquiridos na loja do Olodum, que fica no Pelourinho.

