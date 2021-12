Olodum confirma ensaio no Pelourinho dia 16

A banda Olodum apresenta o ensaio 'A Primavera dos Povos Africanos', no próximo domingo, 16, às 20h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, Centro histórico de Salvador.

Tradição no calendário de festas da Bahia, o evento faz este mês uma homenagem aos países e personagens que estiveram relacionados à primavera em momentos históricos decisivos da luta pela libertação africana.



No ensaio, o Olodum também destacará o seu amor e paixão pela natureza, já que a origem do nome Olodumaré, em muitas religiões, tem a ver com a flor rosa. O Olodum homenageia as flores em canções conhecidas como 'O nome da Rosa', 'Girassol'.

Nestas e em outras canções, as letras exaltam a primavera como uma estação de liberdade e da igualdade.

adblock ativo