Olodum completa 37 anos e faz show para comemorar

A banda Olodum, o bloco percussivo mais famoso do Brasil, vai se apresentar no dia 8 de julho na The Best Beach, para comemorar os 37 anos do grupo que espalhou o samba-reggae pelo mundo. No total, são vinte e cinco CD's e LP's gravados, onze nacionais e quatorze internacionais.

Com mais de cinco milhões de cópias vendidas, a banda ganhou sonoridades diferentes, transformou a musicalidade africana calcada na percussão e originou novos ritmos, como o Ijexá, Samba, Alujá, Reggae, Forró e se transformou numa expressão viva do samba-reggae, ritmo idealizado por Neguinho do Samba.

No show, a banda recebe o grupo Adão Negro que vai trazer sucessos como: "Vem me dar um beijo", "Perto do Mar", "Raio de Sol", "Abençoe Jah!" e "Nem Penso em duvidar"



Serviço:



Show: Olodum 37 anos

Arações: Adão Negro, Olodum e banda Jahdirá

Data: 08 de Julho (sexta-feira)

Local: The Best Beach

Abertura dos portões: 21h

Classificação: 14 anos

Informações: (71) 3321-5010 / 3494-7726

Valores: R$40,00 (pista) / R$70,00 (camarote)

