"Olhos de Onda é um show de transição", diz Calcanhotto

Adriana Calcanhotto, o mar e o violão: um trio único na música popular brasileira que volta aos palcos na turnê Olhos de Onda - Voz e Violão. Em Salvador, o barco aporta em única apresentação, sábado, às 21 horas, no Teatro Castro Alves.

Há um ano, a cantora vem navegando com Olhos de Onda por mares do Brasil e de Portugal, país que encomendou o reencontro entre a artista e o instrumento, depois de um período de afastamento causado por uma lesão na mão direita.

"Adorei ter tido a oportunidade de inventar um show solo a partir de um convite de Portugal. Acho que eu não estaria em turnê de voz e violão se não fosse pelo convite, que funcionou como meta, foi muito bom pensar na sala onde iria estrear, ensaiar pensando nisso", disse em entrevista por e-mail.



No balanço das cordas do violão, Adriana Calcanhotto apresenta canções autorais e de outros compositores que fizeram sucesso em seus 23 anos de carreira, como Devolva-me, Esquadros, Mais Feliz, Cantada (Depois de Ter Você), Vambora, Mentiras e Fico Assim Sem Você.

Também há espaço para músicas mais recentes, como Maldito Rádio (da novela Cheia de Charme), Para Lá (primeira e única parceria de Calcanhotto com Arnaldo Antunes) e Motivos Reais Banais (feita a partir de um poema de Waly Salomão). Ela surpreende ainda ao incluir as releituras de Me Dê Motivo (de Michael Sullivan e Paulo Massadas) e Back to Black (de Amy Winehouse).

Para a artista, não foi difícil desaguar no repertório do show. "Ao contrário, foi muito prazeroso. Comecei pelas minhas canções mais conhecidas, que precisei reaprender, ao retomar o violão. Depois fui escolher as parcerias e as novas. Não foi difícil", afirma e se mostra entusiasmada com o resultado: "Para mim, executando, cada nota e cada sílaba é o momento alto do espetáculo".

Trilogia do mar

Entre as inéditas, destaque para Olhos de Onda, que batiza o show e os recém-lançados CD e DVD ao vivo, cujos registros foram feitos em fevereiro, no Rio de Janeiro. Adriana Calcanhotto já cantou o mar em várias gravações e a ele dedicou dois discos, Marítimo (1998) e Maré (2007). Segundo ela, o tema mar ainda tem muita água para rolar.

"Olhos de Onda é um show de transição, de retomada do violão e ao mesmo tempo tem o nome da canção mais recente escrita por mim, ou seja, o show tem os sucessos, mas está apontado para o futuro, para a safra de composições que a canção Olhos de Onda inaugura. O terceiro CD da trilogia marítima, se eu o fizer, será de estúdio, com canções novas, não ao vivo".

Calcanhotto tenta manter o formato do show desde o começo da turnê, mas sempre faz algumas mudanças a cada nova apresentação.

"Quando toco à tarde antes da passagem de som começo a pensar no assunto. No palco tenho feito mudanças de lugar no roteiro, dependendo da canção que mais me apetece cantar na hora. Pulo uma, depois volto, ou não volto. É do momento. A canção que abre o show pode mudar às vezes".

Vagueando sobre o tema do show, a cantora confessa que o mar da Bahia é fascinante, no entanto, diz nunca ter composto uma música o tendo como inspiração. "Mas fiz uma canção para Belô Velloso que fala do céu da Bahia. Toda Sexta-feira fala do céu em determinada época do ano, no final da tarde, que fica cor-de-rosa", compensa com a maestria de quem o mar está sempre para música.

