Okwei Veronny Odili e I.F.Á. Afrobeat fazem show nesta sexta

A histórica conexão da Bahia com a África ganha um forte elo a mais com a cantora e compositora nigeriana Okwei Veronny Odili. Residente na Bahia, a artista se apresenta nesta sexta-feira, em participação especial, no show da big band local I.F.Á. Afrobeat.

A participação não é por acaso. O I.F.Á., que também receberá no palco a nobreza baiana de Lazzo Matumbi, gravou e lançou há algum tempo um EP com cinco faixas em parceria com Okwei.

O que se ouve ali é um casamento perfeito do sofisticado suingue afro da banda com a voz quente e aveludada da cantora nigeriana, um poderoso manifesto afrobaiano de musicalidade e liberdade.

"Foi maravilhoso gravar com o I.F.Á. A primeira vez que entrei no estúdio com eles tive até arrepios. O engraçado é que me disseram a mesma coisa, que quando me ouviram cantar no estúdio eles ficaram arrepiados", conta Okwei.

"Gostaria de levá-los à Nigéria comigo, até porque o pessoal lá adorou o EP, foi recebido como uma revelação artística, os DJs tocam as músicas, que são pedidas nas rádios. Em breve vamos lançar em vinil também", avisa.

Agora, Okwei conclui a gravação do seu primeiro álbum solo aqui em Salvador, sob a direção musical do trombonista do I.F.Á., Matias Traut.

"Está quase pronto, mas precisamos fazer shows para levantar recursos e lançá-lo da forma apropriada. Então ainda não sei quando o disco sai. Mas soltaremos um single em breve. Estamos prontos para começar", garante a cantora.

Vertigem afrobeat

Na agenda, além do show de sexta-feira, uma viagem a Brasília para participar do Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, no próximo dia 30, no Museu Nacional.



Natural de Lagos, a maior cidade do continente africano, Okwei conta que seu interesse por música vem desde criancinha, quando ouviu o som do pai do afrobeat, Fela Kuti.

"Ouvi Fela pela primeira vez aos 5 anos. Me senti como se estivesse 'caindo'", diz, fazendo um gesto largo de cima pra baixo, um sinal de vertigem.

"Quando tinha oito anos, minha tia me levou em um show do Fela Kuti e foi uma das coisas mais mágicas que vi na vida. Soube ali que era isso que queria fazer na vida. Me juntei ao coral da igreja, a fim de conhecer mais música", diz.

Em paralelo, começou a tomar aulas com o renomado saxofonista Peter King. "Foi a primeira pessoa que tentou me ensinar. Eu não sabia muito. Tive algumas aulas mas depois tive de parar, Minha mãe queria que fosse pra faculdade. Mas era difícil, pois tínhamos muitas greves", conta.

Aos 14 anos, Okwei saiu do coral e da igreja. "Perdi a fé", conta. "Aí um dia vi Funsho Ogundipe (pianista, líder da banda afrobeat Ayetoro) na TV e achei que ele era uma inspiração. Em 2009, eu o encontrei pelo Facebook. Na minha foto de capa, eu aparecia segurando uma guitarra. Aí ele perguntou se era pra tocar mesmo ou só pra tirar onda. Respondi: os dois", ri Okwei.

Depois de estagiar com Funsho e aprender sobre composição, Okwei soube do concurso do Instituto Sacatar, que selecionava artistas para a residência artística na Bahia.

Ela vai, mas volta

No Sacatar, Okwei se desenvolveu, fez amigos e se maravilhou ao descobrir in loco as similaridades entre Bahia e Nigéria. "No Sacatar, mostrei aos outros artistas minhas composições gravadas na Nigéria. Era uma produção bem barata, mas eles foram capazes de ver que havia algo de bacana naqueles rascunhos", conta.

"Um dia, viemos a Salvador e conheci aqui o pessoal da I.F.Á. Eles disseram: 'vamos fazer um som'. Começamos a ensaiar para fazer shows e gravar um EP. Gravamos cinco canções: três deles e duas minhas. Quando voltei à Nigéria eles concluíram o EP", relata.

Após concluir seu álbum solo, Okwei retornará à Nigéria. "Mas voltarei à Bahia periodicamente", avisa. Okwei, você já é de casa.

